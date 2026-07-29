Conférence Croisement(s) Houda avec Adil Laboudi Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
jeudi 25 février 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Croisement(s) Houda avec Adil Laboudi
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-25 19:00:00
fin : 2027-02-25 20:00:00
Date(s) :
2027-02-25
Temps de rencontre et d’échange avec le comédien Adil Laboudi à l’occasion d’une résidence de création de son futur spectacle Houda. Tout public
0 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
An opportunity to meet and interact with actor Adil Laboudi during a creative residency for his upcoming show, *Houda*.
L’événement Conférence Croisement(s) Houda avec Adil Laboudi Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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