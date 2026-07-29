Conférence Croisement(s) Houda avec Adil Laboudi Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

jeudi 25 février 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Croisement(s) Houda avec Adil Laboudi

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-25 19:00:00

fin : 2027-02-25 20:00:00

Date(s) :

2027-02-25

Temps de rencontre et d’échange avec le comédien Adil Laboudi à l’occasion d’une résidence de création de son futur spectacle Houda. Tout public

0 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

An opportunity to meet and interact with actor Adil Laboudi during a creative residency for his upcoming show, *Houda*.

L’événement Conférence Croisement(s) Houda avec Adil Laboudi Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY