Conférence Croisement(s) Veilleuse avec Edgar Alemany Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Croisement(s) Veilleuse avec Edgar Alemany

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-11 19:00:00

fin : 2027-02-11 20:00:00

Date(s) :

2027-02-11

Temps de circulation des regards et des pensées jeudi 11 février à 19h, découvrez le travail d’Edgar Alemany, auteur et metteur en scène de la compagne Ipac pour la création de Veilleuse. Tout public

0 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Journey Through Perspectives and Thoughts: Thursday, February 11, at 7:00 p.m., discover the work of Edgar Alemany, writer and director of the Ipac company, behind the creation of *Veilleuse*.%A0

L’événement Conférence Croisement(s) Veilleuse avec Edgar Alemany Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY