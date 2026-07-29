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AGENDA · Nancy

Conférence Croisement(s) Veilleuse avec Edgar Alemany Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

jeudi 11 février 2027 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 11 février 2027
Fin
jeudi 11 février 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Conférence Croisement(s) Veilleuse avec Edgar Alemany

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-11 19:00:00
fin : 2027-02-11 20:00:00

Date(s) :
2027-02-11

Temps de circulation des regards et des pensées jeudi 11 février à 19h, découvrez le travail d’Edgar Alemany, auteur et metteur en scène de la compagne Ipac pour la création de Veilleuse. Tout public
0  .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 

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English :

A Journey Through Perspectives and Thoughts: Thursday, February 11, at 7:00 p.m., discover the work of Edgar Alemany, writer and director of the Ipac company, behind the creation of *Veilleuse*.%A0

L’événement Conférence Croisement(s) Veilleuse avec Edgar Alemany Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

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