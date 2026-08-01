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AGENDA · Barèges

Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Le Refuge Barèges

mercredi 19 août 2026 · Cinéma Le Refuge · Barèges

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Cinéma Le Refuge
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Barèges

Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Animé par Olivier de Clarens, historien de l’agriculture et de la montagne, naturaliste.
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Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

Hosted by Olivier de Clarens, an agricultural and mountain historian and naturalist.

L’événement Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Barèges a été mis à jour le 2026-08-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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