Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Cinéma Le Refuge Barèges
mercredi 19 août 2026 · Cinéma Le Refuge · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges
Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Animé par Olivier de Clarens, historien de l’agriculture et de la montagne, naturaliste.
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Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46
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English :
Hosted by Olivier de Clarens, an agricultural and mountain historian and naturalist.
L’événement Conférence Curiste de 5 ans à l’époque de Louis XIV à Barèges Barèges a été mis à jour le 2026-08-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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