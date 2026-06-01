Conférence de Alexandra Bosc et Anne Monjaret – 17 articles pour faire le point sur l’état des recherches en France comme à l’étranger, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
Conférence de Alexandra Bosc et Anne Monjaret – 17 articles pour faire le point sur l’état des recherches en France comme à l’étranger, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Conférence de Alexandra Bosc et Anne Monjaret – 17 articles pour faire le point sur l’état des recherches en France comme à l’étranger Samedi 6 juin, 13h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:15:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:15:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Alexandra Bosc et Anne Monjaret (dir.), InSitu. Revue des patrimoines, n° 52, Le vêtement et la mode, un patrimoine incarné (volet 2) – Les patrimoines du textile et de la mode, 2024
17 articles pour faire le point sur l’état des recherches en France comme à l’étranger
Si la France a pu connaître dans le domaine des fashion studies un certain retard par rapport aux pays anglo-saxons, elle fait montre aujourd’hui d’un véritable dynamisme. C’est dans ce souffle nouveau qu’Alexandra Bosc et Anne Monjaret se sont inscrites pour ce numéro « Le vêtement et la mode, un patrimoine incarné ? » – façon d’interroger l’effervescence d’une spécialité scientifique et d’en envisager les conséquences sur la manière dont le patrimoine vestimentaire est aujourd’hui conservé, étudié et diffusé. La rencontre proposée permettra de revenir sur la revue ainsi que sur le numéro afin de souligner ses apports.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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