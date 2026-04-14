Conférence de Claire Maingon – La naissance de la critique d’art : les salons du temps de Diderot, Palais Ducal, Nevers

Conférence de Claire Maingon – La naissance de la critique d’art : les salons du temps de Diderot Lundi 27 avril, 18h30 Palais Ducal Nièvre

Adultes, dès 15 ans. Tarif : 40 €/20 € pour le cycle complet – 10 €/5 € pour une conférence. Inscription sur place ou en amont au musée de Faïence et des Beaux-Arts. Lieu de RDV : Palais ducal – Salle Henriette de Clèves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:00:00+02:00

Au cours du XVIIIe siècle, le Salon devient une véritable institution, un rendez-vous artistique incontournable pour les artistes comme pour le public. C’est durant cette époque que naît la critique d’art, genre littéraire en partie forgé par le philosophe Denis Diderot. Parcourons avec lui les Salons des années 1760, organisés au Louvre. Comment les œuvres sont-elles exposées ? Quelles sont les stratégies des artistes ? Tout en répondant à ces questions, nous découvrirons les goûts et les dégoûts de Diderot, sa plume libre et parfois impertinente, et plus largement son intérêt pour la peinture de son temps et le monde singulier des artistes.

Le bulletin d’inscription au cycle complet (à retourner au musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 rue Saint-Genest, accompagné du règlement) est à télécharger via ce lien.

Palais Ducal 1 rue Sabatier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://culture.nevers.fr/wp-content/uploads/2026/03/formulaire_inscriptions_cycle-V-2.pdf »}]

Reprise de Cours du Palais ducal – Cycle V cours du palais conférence

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