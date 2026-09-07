AGENDA · Aubusson
Conférence de Claude Ribbe, Hôtel de ville, Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Aubusson
Informations pratiques
Conférence de Claude Ribbe Samedi 19 septembre, 15h30 Hôtel de ville Creuse
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Conférence autour de l’œuvre « Le Diable noir » de Claude Ribbe.
Découvrez l’histoire du général Dumas, grand ami de l’Aubussonnais Jean-Louis-Brigitte Espagne.
En partenariat avec la librairie « La Licorne ».
Hôtel de ville 50 Grande rue 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Conférence autour de l’oeuvre « Le diable noir » de Claude Ribbe.
©mairie d’Aubusson
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