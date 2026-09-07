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Conférence de Claude Ribbe, Hôtel de ville, Aubusson

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Aubusson

Conférence de Claude Ribbe, Hôtel de ville, Aubusson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
50 Grande rue 23200 Aubusson
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif
Gratuit.

Conférence de Claude Ribbe Samedi 19 septembre, 15h30 Hôtel de ville Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence autour de l’œuvre « Le Diable noir » de Claude Ribbe.

Découvrez l’histoire du général Dumas, grand ami de l’Aubussonnais Jean-Louis-Brigitte Espagne.

En partenariat avec la librairie « La Licorne ».

Hôtel de ville 50 Grande rue 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Conférence autour de l’oeuvre « Le diable noir » de Claude Ribbe.

©mairie d’Aubusson

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