Conférence de Clotilde Scordia sur son ouvrage en collaboration avec Marc Larock : Larock-Granoff, Histoire d’une galerie, 2024, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Conférence de Clotilde Scordia sur son ouvrage en collaboration avec Marc Larock : Larock-Granoff, Histoire d’une galerie, 2024 Dimanche 7 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

Clotilde Scordia, Marc Larock, Larock-Granoff, Histoire d’une galerie, Mare & Martin, 2024

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art