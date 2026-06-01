Conférence de Damien Delille sur son ouvrage La carpe et le kimono. Porter l’habit de l’autre, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Conférence de Damien Delille sur son ouvrage La carpe et le kimono. Porter l’habit de l’autre, 2026 Samedi 6 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Damien Delille, La carpe et le kimono. Porter l’habit de l’autre, l’INHA (coll. Dits), 2026

Japonisme vestimentaire. Autour de collections textiles venues du Japon.

Quel regard porter sur ces photographies de femmes et d’hommes vêtus de kimonos, prises lors de la période d’ouverture du Japon à l’Occident, durant les années 1870 ? Les pratiques de travestissement occupent la trajectoire de collectionneurs qui accordent à ces objets intimes une signification nouvelle. Des collections américaines de la famille Longfellow et d’Isabella Stewart Gardner à celles, françaises, d’Hugues Krafft ou de Louis Gonse, il s’agira d’interroger ce que veut dire porter l’habit de l’autre, à mi-chemin entre l’exploration des marginalités queer et la réinvention de soi.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art