Conférence de Fabien Lacouture sur son ouvrage Federer, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
Conférence de Fabien Lacouture sur son ouvrage Federer, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Conférence de Fabien Lacouture sur son ouvrage Federer, 2026 Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00
Federer, ou le portrait du champion en artiste
Fabien Lacouture, Federer, Paris, Les Pérégrines (coll. Icônes), 2026
Si Roger Federer a été l’objet de plusieurs ouvrages, biographies, romans, ou même d’essais, sa carrière et sa personne n’ont jamais été abordées à travers l’œil d’un historien de l’art. En empruntant des concepts à la théorie de l’art, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Fabien Lacouture propose une analyse imagée et inattendue de Federer, de la construction de son personnage à travers son jeu, de son revers à une main, de son style de dandy imposé au fur et à mesure des années sur le cours et à l’extérieur et s’attache à nous montrer comment le tennisman est passé d’idole à icône.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Fabien Lacouture, Federer, Paris, Les Pérégrines (coll. Icônes), 2026
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