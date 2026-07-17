Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile », Maison des Arts de Châtillon, Châtillon

Informations pratiques

Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile » Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile »

Sur inscription

Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 84 97 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]

Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile »

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