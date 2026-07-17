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Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile », Maison des Arts de Châtillon, Châtillon

dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Arts de Châtillon · Châtillon

Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile », Maison des Arts de Châtillon, Châtillon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Arts de Châtillon
Adresse
11 rue de Bagneux 92320 Châtillon
Ville
92320 Châtillon
Département
Hauts-de-Seine

Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile » Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile »
Sur inscription

Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 84 97 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]
Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile »

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