Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile », Maison des Arts de Châtillon, Châtillon
dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Arts de Châtillon · Châtillon
Informations pratiques
Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile » Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile »
Sur inscription
Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 84 97 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]
Conférence de l’AMAC « La Maison des Arts de Châtillon, un patrimoine fragile »
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