Amiens

Conférence de l’artiste et photographe FLORE au Musée de Picardie

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre de son exposition Egypte éternelle , la photographe FLORE présente sa démarche à l’occasion d’une conférence exceptionnelle…

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€.

Dans le cadre de son exposition Egypte éternelle , la photographe FLORE présente sa démarche à l’occasion d’une conférence exceptionnelle…

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

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English :

As part of her exhibition Egypte éternelle , photographer FLORE presents her work at a special conference…

Reservations required. Subject to availability. 2?.

L’événement Conférence de l’artiste et photographe FLORE au Musée de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT D’AMIENS