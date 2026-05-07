Conférence de l’artiste et photographe FLORE au Musée de Picardie Amiens
Conférence de l’artiste et photographe FLORE au Musée de Picardie Amiens jeudi 8 octobre 2026.
Amiens
Conférence de l’artiste et photographe FLORE au Musée de Picardie
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre de son exposition Egypte éternelle , la photographe FLORE présente sa démarche à l’occasion d’une conférence exceptionnelle…
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€.
Dans le cadre de son exposition Egypte éternelle , la photographe FLORE présente sa démarche à l’occasion d’une conférence exceptionnelle…
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of her exhibition Egypte éternelle , photographer FLORE presents her work at a special conference…
Reservations required. Subject to availability. 2?.
L’événement Conférence de l’artiste et photographe FLORE au Musée de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-05-07 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Théâtre À LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE Amiens 12 mai 2026
- Rendre visible l’invisible Amiens 13 mai 2026
- Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre Amiens 13 mai 2026
- Théâtre Sur la grand-route d’Anton Tchekhov Amiens 13 mai 2026
- Opéra L’Avare Amiens 13 mai 2026