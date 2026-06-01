Conférence de Léa Saint-Raymond sur son ouvrage Voir l’ailleurs dans l’ici, Pour une micro-histoire globale de l’art, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Conférence de Léa Saint-Raymond sur son ouvrage Voir l’ailleurs dans l’ici, Pour une micro-histoire globale de l’art, 2026 Dimanche 7 juin, 17h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:45:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:45:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Léa Saint-Raymond, Voir l’ailleurs dans l’ici, Pour une micro-histoire globale de l’art, Presses Universitaires Rennes (coll. Art&Société), 2026

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art