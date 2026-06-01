Conférence de Meryem Sebti sur la documentation des circulations artistiques marocaines depuis 2009 dans Diptyk Magazine, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
Conférence de Meryem Sebti sur la documentation des circulations artistiques marocaines depuis 2009 dans Diptyk Magazine, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Conférence de Meryem Sebti sur la documentation des circulations artistiques marocaines depuis 2009 dans Diptyk Magazine Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:45:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:45:00+02:00
Diptyk Magazine, Al-Mahjar : artistes entre deux rives, hors-série, n°1476, 2025
Documenter les circulations artistiques marocaines depuis 2009.
Diptyk invite Fatima Mazmouz pour une carte blanche autour d’une œuvre qui s’écrit depuis l’intime, mais ne cesse de se déplacer vers le politique. À travers la performance, la photographie, le dessin ou l’installation, elle fait du corps un terrain d’enquête, un espace où se rejouent les tensions du genre, de l’histoire et des héritages multiples.
Entre humour, irrévérence et gravité, son travail ouvre des récits puissants, situés, traversés par la mémoire et les circulations, qui font aujourd’hui pleinement écho aux questions que nous posons dans Diptyk.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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