Conférence De Nogueriis la médiévale à Noyers-sur-Jabron, naissance d’une agglomération nouvelle Rue du Trélus Digne-les-Bains
Conférence De Nogueriis la médiévale à Noyers-sur-Jabron, naissance d’une agglomération nouvelle Rue du Trélus Digne-les-Bains jeudi 1 octobre 2026.
Digne-les-Bains
Conférence De Nogueriis la médiévale à Noyers-sur-Jabron, naissance d’une agglomération nouvelle
Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01 19:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Au cours du XIXe siècle, une conjonction d’événements a induit de profondes mutations pour la commune de Noyers-sur-Jabron.
Conférence par Philippe Guirand et Jean-Michel Fontaine, membres de l’association du patrimoine de Noyers-sur-Jabron.
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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr
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English : Conference From Nogueriis the medieval to Noyers-sur-Jabron, birth of a new conurbation
Over the course of the 19th century, the convergence of various events led to profound changes in the village of Noyers-sur-Jabron.
Conference by Philippe Guirand and Jean-Michel Fontaine, members of the heritage assocation of Noyers-sur-Jabron.
L’événement Conférence De Nogueriis la médiévale à Noyers-sur-Jabron, naissance d’une agglomération nouvelle Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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