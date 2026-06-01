Conférence de V. Carpentier-Vanhaverbeke et G. Scherf pour l’ouvrage sur les sculpteurs du roi (1657-1791), Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Conférence de V. Carpentier-Vanhaverbeke et G. Scherf pour l’ouvrage sur les sculpteurs du roi (1657-1791) Dimanche 7 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Valérie Carpentier-Vanhaverbeke et Guilhem Scherf (dir.), Sculpteurs du roi : Les morceaux de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture (1657-1791), Mare & Martin, 2025

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art