Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ? Médiathèque la Passerelle Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ?

Médiathèque la Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Peut-on prévenir la SEP en 2026 ?

Une question essentielle à laquelle répondra le Pr Pierre Labauge, neurologue au CHU de Montpellier et spécialiste reconnu de la sclérose en plaques.

.

Médiathèque la Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 39 91 69 sepdrar2607@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Can MS be prevented in 2026?

This is the key question to be answered by Pr Pierre Labauge, neurologist at Montpellier University Hospital and recognized specialist in multiple sclerosis.

L’événement Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ? Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme