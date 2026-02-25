Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ? Médiathèque la Passerelle Bourg-lès-Valence
Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ? Médiathèque la Passerelle Bourg-lès-Valence vendredi 5 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ?
Médiathèque la Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Peut-on prévenir la SEP en 2026 ?
Une question essentielle à laquelle répondra le Pr Pierre Labauge, neurologue au CHU de Montpellier et spécialiste reconnu de la sclérose en plaques.
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Médiathèque la Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 39 91 69 sepdrar2607@gmail.com
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English :
Can MS be prevented in 2026?
This is the key question to be answered by Pr Pierre Labauge, neurologist at Montpellier University Hospital and recognized specialist in multiple sclerosis.
L’événement Conférence-débat Peut-on prévenir la Sclérose en Plaques en 2026 ? Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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