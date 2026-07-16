Conférence : défendre la forêt au XIXe siècle, une première histoire de développement durable, Musée Cévenol, Le Vigan

Informations pratiques

Conférence : défendre la forêt au XIXe siècle, une première histoire de développement durable Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée Cévenol Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Conférence de Frédéric Fesquet, historien, proposée par l’association Les Amis du Musée cévenol.

Musée Cévenol 1 Rue des Calquières, 30120 Le Vigan, France Le Vigan 30120 Gard Occitanie +33467810686 https://musee-cevenol.fr Le Musée Cévenol est inauguré le 5 septembre 1963. Le Musée Cévenol rassemble sur 1 500 m² d’importantes collections depuis la préhistoire à nos jours afin de présenter le territoire des Causses et des Cévennes. Du nord du Massif de l’Aigoual aux garrigues héraultaises, de Millau à Uzès, les collections du Musée Cévenol s’articulent autour de plusieurs thèmes visant à montrer les traditions, les anciennes activités artisanales et industrielles des Cévennes méridionales et de cheminer tout au long de l’histoire de cette région. Retrouvez parmi les trois étages du Musée Cévenol les collections permanentes en Ethnologie et traditions, Textiles et Arts et littérature. En Bus Depuis Montpellier : Hérault Transport – Ligne 108. Depuis Nîmes : Lio – Ligne D40.

Conférence de Frédéric Fesquet, historien, proposée par l’Association Les AMis du Musée cévenol

©Musée cévenol