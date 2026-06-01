Conférence d’Emilie Hammen sur son ouvrage L’Idée de mode : un devenir-art, 2026, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Conférence d’Emilie Hammen sur son ouvrage L’Idée de mode : un devenir-art, 2026 Dimanche 7 juin, 15h45 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Comment la mode est-elle parvenue à accéder à une forme de reconnaissance en tant que création artistique ?

Le deuxième tome de L’Idée de mode retrace les étapes de son devenir-art à travers l’ascension du modèle commercial de la haute couture. Dans cette époque charnière que représente le passage du XIXe au XXe siècle et cet âge des avant-gardes, l’étude des discours portés sur la mode révèle des dynamiques originales : en pleine période d’expansion coloniale, elle s’efforce d’incarner l’identité nationale et devient à ce titre un matériau de propagande propice à l’exportation, une marchandise artistique tout autant qu’un outil diplomatique. C’est précisément ce qui fascine une génération de couturiers-créateurs qui assimilent radicalement les enjeux de l’art moderne.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art