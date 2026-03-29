Conférence d’Emilie Verger Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Conférence d’Emilie Verger Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 30 mai 2026.
Le bonheur dans l’art au 20e siècle
Depuis l’Antiquité, le thème du bonheur est souvent lié à la représentation de l’Arcadie, lieu paradisiaque et harmonieux. A partir de la fin du 19e siècle, si ce thème est encore présent, beaucoup d’artistes représentent des scènes plus individuelles et contemporaines. Ils témoignent des instants heureux de la vie dans la sphère intime et familiale ou lors de scènes de divertissements publics et corporels. L’art est le théâtre des plus petits bonheurs comme des plus grandes joies, avec l’amour comme moteur.
Dans le cadre du Quartier du livre dans le 5ème arrondissement,
Le bonheur dans l’art du 20ème siècle
Le samedi 30 mai 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817282 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 29 mars 2026
- Les Foulées de l’Assurance 2026 Bois de Boulogne PARIS 29 mars 2026
- Dimanches de l’Histoire de l’Art – Giorgio De Chirico LE BAL BLOMET Paris 29 mars 2026
- Atelier Peinture chinoise : Le souffle vital Institut Feibai Paris 29 mars 2026
- Grandes chasses aux œufs de Pâques au Jardin d’Acclimatation Jardin d’acclimatation PARIS 29 mars 2026