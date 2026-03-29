Conférence d’Emilie Verger Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Le bonheur dans l’art au 20e siècle

Depuis l’Antiquité, le thème du bonheur est souvent lié à la représentation de l’Arcadie, lieu paradisiaque et harmonieux. A partir de la fin du 19e siècle, si ce thème est encore présent, beaucoup d’artistes représentent des scènes plus individuelles et contemporaines. Ils témoignent des instants heureux de la vie dans la sphère intime et familiale ou lors de scènes de divertissements publics et corporels. L’art est le théâtre des plus petits bonheurs comme des plus grandes joies, avec l’amour comme moteur.

Dans le cadre du Quartier du livre dans le 5ème arrondissement,



Le bonheur dans l’art du 20ème siècle

Le samedi 30 mai 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817282 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke et trouvez le meilleur itinéraire

