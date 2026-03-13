Conférence d’Emmanuelle Polack La recherche de provenance. Enquête au musée Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay

Conférence d’Emmanuelle Polack La recherche de provenance. Enquête au musée

Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Emmanuelle Polack est une historienne française de l’art, spécialiste de l’art sous l’Occupation et notamment de la spoliation d’œuvres d’art par le régime nazi. Elle parlera de la recherche de la provenance des œuvres.

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Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65

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English :

Emmanuelle Polack is a French art historian specializing in art under the Occupation, and in particular the Nazi regime’s spoliation of works of art. She will talk about provenance research.

L’événement Conférence d’Emmanuelle Polack La recherche de provenance. Enquête au musée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay