Conférence-démonstration « Jigorô Kanô et les arts martiaux » Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Conférence-démonstration « Jigorô Kanô et les arts martiaux » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 16 juin 2026.
Alliant exposé des principes et
démonstrations pratiques, cette conférence met en scène les trois disciplines
martiales qui ont accompagné l’introduction des arts martiaux en France :
le jujutsu, l’aïkido et le kendo. Les styles présentés utilisent chacun des
techniques distinctes mais poursuivent le même but dans la transmission des
valeurs du budô traditionnel, du contrôle de soi, de l’harmonie et finalement
de la non violence. Ils illustrent l’influence déterminante de la philosophie
du fondateur du judo, Jigorô Kanô.
Événement
animé par Michel Brousse (judo) avec des démonstrateurs : Serge
Mairet, Yann Rouillé (aïkido), Jean-Claude Girot (kendo) et Bertrand
Amoussou (jujutsu).
« Doctrine insolite du corps, le judo et après lui les arts martiaux dans leur ensemble possèdent une altérité absolue et fascinante qui rend l’ailleurs de l’Orient accessible. Parce qu’ils fournissent une alternative aux modèles d’éducation en vigueur, ils revendiquent une préférence de culture. Ils offrent l’expérience d’un exotisme et proposent un autre idéal de l’homme et de la société. Extérieurs à la mesure de la performance et aux activités sportives d’inspiration anglo-saxonne, les arts martiaux affirment leur spécificité culturelle dans des lieux qui affichent la rupture. En délaissant la salle de sport et les directives de l’entraîneur, celles et ceux qui ambitionnent l’efficience et la sagesse du corps ont fait le choix des enseignements d’un Maître dans le cadre ritualisé d’un dojo, la “salle où l’on étudie la voie”. »
Le mardi 16 juin 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre sur réservation à
partir du 16 mai (www.mcjp.fr)
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 101 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T18:00:00+02:00_2026-06-16T20:00:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris
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