Conférence : des femmes de presse, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

Conférence : des femmes de presse Dimanche 20 septembre, 15h30 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Séverine Garnier est journaliste spécialisée en musique classique, rédactrice en chef d’un mensuel, féministe et autrice de Séverine, une journaliste pour le peuple (Ed. Les Pérégrines, 2026). Lucie Barette est autrice (Marguerite Durand. Lutter par la presse – Ed. Les Pérégrines, 2025, Corset de papier, une histoire de la presse féminine – Ed. Divergences, 2022) enseignante en littérature et en info-communication et spécialiste de la presse féminine au XIXe siècle. Ensemble elles évoqueront ces figures fondatrices et engagées que sont Marguerite Durand, Séverine ou encore la mystérieuse Satinette, pour mettre en lumière des trajectoires, des combats et des héritages souvent relégués en marge de l’histoire médiatique. Animée par Léa Desquesnes, libraire.

Suivie d’une vente dédicaces en partenariat avec la Librairie Guillaume.

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr libre

Journées européennes du patrimoine 2026

©Virginie Meigné