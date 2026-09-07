Informations pratiques

Conférence « Des paysages en héritage. Récits d’arbres en Méditerranée » par Véronique Mure Dimanche 20 septembre, 15h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence de Véronique Mure, « Des paysages en héritage. Récits d’arbres en Méditerranée »

Botaniste et ingénieur en agronomie tropicale Véronique Mure explore depuis 40 ans les liens visibles et invisibles que nous tissons avec les arbres, les jardins et les paysages, de la forêt jusqu’au cœur des villes.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Conférence de Véronique Mure, « Des paysages en héritage. Récits d’arbres en Méditerranée »

©Véronique Mure