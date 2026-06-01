Conférence Dessinée par Samuel Lewis, MANAS, Laval

Conférence Dessinée par Samuel Lewis Dimanche 7 juin, 15h30 MANAS Mayenne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Paysan et artiste, Samuel Lewis est un poète du quotidien.

Autodidacte passionné, il a appris à cultiver sa terre comme à dessiner, à l’écoute attentive de son environnement. Son travail est porté par une conviction profonde : nous ne sommes que de passage, et la trace laissée par la main de l’homme devrait demeurer discrète, sans jamais s’imposer de manière irréversible dans un monde déjà fortement éprouvé.

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, il proposera une conférence dessinée, mêlant croquis en direct et échanges autour de son univers artistique et de sa philosophie de vie.

MANAS Place de la Trémoille 53000 LAVAL Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 https://musees.laval.fr/manas/ Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

Par sa programmation transversale alliant expressions artistiques marginales, art contemporain et création sous toutes ses formes, le MANAS affirme sa volonté d’établir des passerelles et de créer l’échange.

Dans le respect de ses missions premières que sont la conservation, l’étude et la diffusion de ses collections, le Musée est positionné comme plate-forme ressource des arts visuels. Lieu de découverte, de créativité et de pratique artistique, il convie tous les publics à l’appropriation d’un patrimoine commun, à la rencontre avec l’œuvre concrète, réelle et à la compréhension du geste artistique.

La pluralité de son offre axée sur les jeunes et le public familial désacralise l’institution culturelle et élargit le champ des possibles. Sa politique originale d’ouverture et de hors les murs lève les obstacles à la venue au Musée qui, s’appuyant sur un réseau de partenaires du territoire, permet à tous ceux éloignés de la culture d’accéder aux œuvres.

Paysan et artiste, Samuel Lewis est un poète du quotidien.

©Samuel Lewis