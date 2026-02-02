Conférence du centre de méditation de Limoges Limoges

Conférence du centre de méditation de Limoges

Conférence du centre de méditation de Limoges Limoges vendredi 22 mai 2026.

Conférence du centre de méditation de Limoges

Salle Jean-Pierre Timbault Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

LE DHAGPO organise une conférence ayant pour thème Les émotions . Elle sera animée par Lama Guètso.

Renseignements auprès des organisateurs (en lien).   .

Salle Jean-Pierre Timbault Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 83 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence du centre de méditation de Limoges

L’événement Conférence du centre de méditation de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Limoges Métropole