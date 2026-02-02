Conférence du centre de méditation de Limoges Limoges
Conférence du centre de méditation de Limoges Limoges vendredi 22 mai 2026.
Salle Jean-Pierre Timbault Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-05-22
Fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
LE DHAGPO organise une conférence ayant pour thème Les émotions . Elle sera animée par Lama Guètso.
Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .
Salle Jean-Pierre Timbault Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
