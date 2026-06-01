Conférence-échange question ouverte sur l’archéologie Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Conférence-échange question ouverte sur l’archéologie

Place Alexandre Godart Musée des Beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les archéologues de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est vous expliquerons comment fonctionne l’archéologie préventive, les fouilles réalisées lors des travaux d’aménagement que trouve-t-on, comment fouillons-nous et surtout, pourquoi ? Comment les vestiges et le mobilier sont-ils traités sur le terrain et que deviennent-ils ensuite ?

Le public pourra également découvrir les résultats des opérations archéologiques menées dans la ville et l’agglomération de Châlons-en-Champagne ces deux dernières années.

La seconde partie de la conférence prendra la forme d’un échange libre. .

Place Alexandre Godart Musée des Beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53

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English : Conférence-échange question ouverte sur l’archéologie

L’événement Conférence-échange question ouverte sur l’archéologie Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT de la Marne