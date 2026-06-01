Conférence-échange : question ouverte sur l’archéologie, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Châlons-en-Champagne

Conférence-échange : question ouverte sur l’archéologie Dimanche 14 juin, 15h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Question ouverte sur l’archéologie

À l’occasion des JEA, le Service régional de l’archéologie (DRAC Grand Est, site de Châlons-en-Champagne) exposera les grandes lignes de l’archéologie préventive actuelle : que trouve-t-on, comment fouillons-nous et surtout, pourquoi ? Comment les vestiges et le mobilier sont-ils traités sur le terrain et que deviennent-ils ensuite ?

Le public pourra également découvrir les résultats des opérations archéologiques menées dans la ville et l’agglomération de Châlons-en-Champagne ces deux dernières années.

La seconde partie de la conférence prendra la forme d’un échange libre.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Devenu musée encyclopédique, le musée conserve aujourd’hui environ 150 000 objets couvrant l’archéologie, la peinture, la sculpture, les arts graphiques, la numismatique et les arts populaires.

Question ouverte sur l’archéologie

© J.-B. Sinquin