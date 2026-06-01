Bruère-Allichamps

Conférence Entre transition et transmission

Route d’Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Céline et Jeanne Martin viennent nous présenter les principes de l’Agriculture bio-Dynamique qui a été mise en place dans l’exploitatiuon de Chateaufer.

Conférence suivie d’une buvette. Libre participation .

Route d’Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Céline and Jeanne Martin present the principles of biodynamic agriculture that have been implemented at Chateaufer.

L’événement Conférence Entre transition et transmission Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-06-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE