Conférence Entre transition et transmission Bruère-Allichamps
Conférence Entre transition et transmission Bruère-Allichamps samedi 13 juin 2026.
Bruère-Allichamps
Conférence Entre transition et transmission
Route d’Allichamps Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Céline et Jeanne Martin viennent nous présenter les principes de l’Agriculture bio-Dynamique qui a été mise en place dans l’exploitatiuon de Chateaufer.
Conférence suivie d’une buvette. Libre participation .
Route d’Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Céline and Jeanne Martin present the principles of biodynamic agriculture that have been implemented at Chateaufer.
L’événement Conférence Entre transition et transmission Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-06-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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