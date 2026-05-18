Conférence et dédicace, Hervé Benoist Hôtel Paris Paris

Hervé Benoist vient présenter son premier roman noir aux éditions Black-out : Mauvaise pente.

Karim Gerbault est un officier de police venu s’installer dans le Limousin, loin de la vie parisienne à laquelle il était destiné. Une vie tranquille lui permettant de s’adonner à la poésie, une passion lui venant de son père, spécialiste de Rimbaud. Nostalgique de sa jeunesse à Addis Abeba, il fréquente la communauté éthiopienne sans être l’un d’entre eux, y cherchant amour et reconnaissance. Mais une affaire de meurtre, dont le suspect principal est un poète porté disparu, l’intrigue intimement. En essayant de démêler le vrai du faux, en interrogeant les bonnes personnes, Karim se retrouve confronté à ses propres ambitions poétiques face aux mémoires de son père et de son oncle, deux grands hommes qui lui font de l’ombre. Parviendra-t-il à élucider le mystère et à faire publier son recueil, malgré son illustre ascendance ? Pourra-t-il assumer sa double identité de policier et de poète en devenir ?