Conférence et dédicace sur le ministre oublié de Louis XVI, par François Nivet, Musée-Galerie Carnot, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Conférence et dédicace sur le ministre oublié de Louis XVI, par François Nivet 19 et 20 septembre Musée-Galerie Carnot Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

11h samedi et dimanche : Présentation du ministre oublié de Louis XVI, Le comte de Montmorin, un homme, une époque

10h à 18h samedi et dimanche : Dédicace du recueil Je t’aime du meilleur de mon coeur, Lettres inédites d’Armand de Montmorin à sa fille Pauline de Beaumont, hors-collection AVV

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, France Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386830248 https://www.villeneuve-yonne.fr/culture-tourisme/expositions-musees Le Musée-Galerie Carnot, inauguré en 2017, consacre un parcours à l’évocation des artistes qui, depuis le XIXème siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe des Nabis. La galerie à l’étage, dominant les fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur Émile Peynot ainsi qu’aux peintres et dessinateurs qui ont mis en valeur les paysages de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, de Gallard… Les grandes salles du 1er étage ainsi que les caveaux accueillent les expositions temporaires.

11h samedi et dimanche : Présentation du ministre oublié de Louis XVI, Le comte de Montmorin, un homme, une époque

©Musée-Galerie Carnot LBS