[CONFÉRENCE et EXPOSITION] Valeurs des Sols, Direction Départementale des Territoires de l’Ain – DDT, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

[CONFÉRENCE et EXPOSITION] Valeurs des Sols 15 septembre – 16 octobre Direction Départementale des Territoires de l’Ain – DDT Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T13:00:00+02:00 – 2026-10-16T14:00:00+02:00

[CONFÉRENCE et EXPOSITION] Valeurs des Sols

Comprendre, considérer et agir pour bien se développer dans l’Ain

EXPOSITION :

Du 15 septembre au 15 octobre 2026, la Direction Départementale des Territoires, en partenariat avec le CAUE de l’Ain, accueille à Bourg-en-Bresse l’exposition nationale «Des solutions sur mesure pour s’adapter à la rareté des ressources et bien vivre dans nos territoires».

A cette occasion un cycle de visites et temps d’échanges seront proposés autour des Valeurs des sols – comprendre, considérer et agir pour bien se développer dans l’Ain.

L’exposition sera accessible en visite libre aux horaires d’ouverture de la DDT de l’Ain (23 rue Bourgmayer à Bourg-en-Bresse) du 15/09 au 15/10/2026

Des visites commentées par le CAUE seront proposées entre 13h et 14 h (sur inscription en cliquant ici) :

vendredi 18 septembre

jeudi 24 septembre

mardi 29 septembre

jeudi 8 octobre >>> COMPLET

**vendredi 16 octobre** (dernière date à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture)

CONFÉRENCE :

Patrick HENRY, architecte-urbaniste, enseignant à l’école de Paris Belleville et commissaire de l’exposition tiendra une conférence :

mardi 22 septembre 2026 à 18h 2026 à Bourg-en-Bresse à 18h00

2026 à Bourg-en-Bresse à 18h00 Maison de la Culture et la Citoyenneté – 4 allée des Brotteaux à Bourg-en-Bresse

sur inscription obligatoire : cliquez ici

Direction Départementale des Territoires de l’Ain – DDT 23 rue Bourgmayer 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« cache_age »: 86400, « type »: « rich », « title »: « Visites commentu00e9es de l’exposition par le CAUE u00e0 la DDT », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/Uv2DP5QAz3e9VEagh-rb2Q1nok6cm9dNJysJTVkCiTmQJ47MtXxexaSruDUxH38OQ0v8C_V6g131BRA=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqd2OgWyLDFKZTVLvWHtlGD7501BqF7aCMSLhRiNH4Akm2pQ/viewform », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2254}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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