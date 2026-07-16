Conférence : Extraordirarissime voie grecque à La Capelle-et-Masmolène, Salle des fêtes de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Conférence : Extraordirarissime voie grecque à La Capelle-et-Masmolène Vendredi 18 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Masmolène Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Extraordirarissime voie grecque en péril à La Capelle-et-Masmolène ?

Une voie grecque, ici ! Est-ce crédible ?

Vidéo-conférence par François Féraud, président-fondateur d’Archéa

Pour les Grecs de Massalia, l’étain était indispensable à la fabrication du bronze, lui-même nécessaire à la production des armes. La Grande-Bretagne, située au soleil couchant d’été, représentait alors un territoire salvateur. Pour la rejoindre, il fallait traverser rapidement et en sécurité l’actuelle France, grâce à des colonnes d’ânes empruntant des chemins établis.

Entre le Gardon et la Cèze, un itinéraire de crête gagnerait les Cévennes puis le Massif central, jusqu’au marché grec d’Emporime, à la Planèze de Murat dans le Cantal, et au gué grec de Stalapos sur l’Alagnon, avant d’éviter le grand détour du Plomb du Cantal.

La conférence abordera également la préservation de grandes dalles aménagées dans une zone argileuse, ainsi que la restauration de 200m de voie autrefois labourés, situés sur le sentier de randonnée PR 36 du Gard.

Salle des fêtes de Masmolène 1 Rte de Masmolène, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Salle des Fêtes communale. Parking à proximité, accès de plein-pied pour mobilité réduite.

Extraordirarissime voie grecque en péril à La Capelle-et-Masmolène ?

© François Féraud