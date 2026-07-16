Visite commentée : Les étoiles, les planètes, la lune… Le ciel raconte l’Histoire…, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Visite commentée : Les étoiles, les planètes, la lune… Le ciel raconte l’Histoire… Samedi 19 septembre, 21h00 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Observation directe du ciel

Découvrez le rôle de certaines constellations dans les calendriers agricoles antiques, de la Mésopotamie à l’Égypte et à la Grèce, jusqu’à nos territoires. Ces observations permettaient notamment de déterminer les périodes propices à la culture de l’orge et du blé.

Munis d’un petit tapis de gymnastique, d’une éponge sèche et d’un rouleau en carton, observez les étoiles qui ont inspiré les calendriers antiques, puis ceux du Moyen Âge et certains de ses monuments.

Le Centaure, Pégase, Persée et Andromède, les deux gardiens de la grande roue des Celtes, mais aussi la Lune et son rôle chez les Gaulois seront au cœur de cette découverte.

Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.

Observation directe du ciel

© François Féraud – Logiciel Redshift édité par Alsyd Multimédia –