Exposition : le patrimoine communal en péril, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Exposition : le patrimoine communal en péril 19 et 20 septembre Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine communal en péril

« Avec le temps… Avec le temps, va, tout s’en va… »

Fissures dans la chapelle, délitement de la dernière tour à feu de la guerre de Cent Ans destinée à prévenir Uzès, chapelle romane transformée en carrière pour la route d’Uzès, voie dite « grecque » dont le dallage se déforme et les murs latéraux s’effondrent… Autant de témoins fragiles du patrimoine communal menacés par le temps.

Depuis 1986, Archéa agit selon quatre principes : hériter, reconnaître, conserver et transmettre.

Cette exposition présente plusieurs « Espaces du patrimoine communal » et invite les habitants à participer au projet « Odos : la voie grecque ».

Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.

Patrimoine communal en péril

© François Féraud