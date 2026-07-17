Démonstration : orientation des chapelles romanes vers la Vierge ?, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Démonstration : orientation des chapelles romanes vers la Vierge ? 19 et 20 septembre Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Orientation des chapelles romanes ?

Les « spicators » et l’Église

Comment Cluny, l’abbaye mère, a-t-elle pu tirer parti de ces étonnants signes célestes ?

Une simulation des mouvements des planètes visibles à l’œil nu permettra de mieux comprendre le rôle de Spica, l’Épi de la Vierge, associée à l’antique Déméter des Grecs, déesse du blé, des moissons et des céréales, puis à son héritière romaine, Cérès.

Une plongée dans le ciel pour éclairer les croyances, les espoirs et les craintes de nos lointains ancêtres.

Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.

Animation humaine coopérative – Faire vivre pour se rendre compte de l’extraordinaire rareté du rassemblement de planètes : du « Spicator » d’octobre 949 et des suivants…

©François Féraud