Démonstration : orientation des chapelles romanes vers la Vierge ?, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène · La Capelle-et-Masmolène
Informations pratiques
Démonstration : orientation des chapelles romanes vers la Vierge ? 19 et 20 septembre Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Orientation des chapelles romanes ?
Les « spicators » et l’Église
Comment Cluny, l’abbaye mère, a-t-elle pu tirer parti de ces étonnants signes célestes ?
Une simulation des mouvements des planètes visibles à l’œil nu permettra de mieux comprendre le rôle de Spica, l’Épi de la Vierge, associée à l’antique Déméter des Grecs, déesse du blé, des moissons et des céréales, puis à son héritière romaine, Cérès.
Une plongée dans le ciel pour éclairer les croyances, les espoirs et les craintes de nos lointains ancêtres.
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.
Animation humaine coopérative – Faire vivre pour se rendre compte de l’extraordinaire rareté du rassemblement de planètes : du « Spicator » d’octobre 949 et des suivants…
©François Féraud
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