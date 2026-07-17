Visite commentée : le castrum de Monmolena et le village de Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène · La Capelle-et-Masmolène
Informations pratiques
Visite commentée : le castrum de Monmolena et le village de Masmolène Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Le castrum de Monmolena
Un important château des comtes de Toulouse
Découvrez les rares vestiges du castrum de Monmolena : tours, remparts et corbeaux disséminés dans le village de Masmolène permettent d’imaginer l’ampleur de cette forteresse. Comme le château de Sabran, elle défendait autrefois la frange nord-est du comté de Toulouse avant les croisades.
Au fil des siècles, le site fut marqué par de nombreux conflits et bouleversements : papauté d’Avignon, évêques et seigneurs d’Uzès, croisade contre les Cathares, pouvoir royal, Simon de Montfort, sénéchaussée de Beaucaire, Grandes Compagnies, Anglais, Du Guesclin, Tuchins, guerres de Religion, Révolution et développement des industries modernes.
Mille ans de constructions, de destructions et de transformations ont façonné un ensemble architectural complexe, encore perceptible au détour des rues du village.
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.
Le Castrum de Monmolena
© François Féraud
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