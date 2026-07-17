Exposition : les 40 ans d’ARCHEA, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène

Informations pratiques

Exposition : les 40 ans d’ARCHEA Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30, 14h00 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

40 ans d’Archéa

Quel bel âge ! Quel avenir !

L’Association de recherche communale historique, étymologique et archéologique de La Capelle-et-Masmolène a commencé son action en 1986 par la mise en sécurité des vestiges en péril d’un four de potier du haut Moyen Âge, découvert par Octave Durando, pionnier de la recherche archéologique communale, notamment autour de la grotte du Grand Coucouillet.

Depuis 40 ans, de nombreux bénévoles se mobilisent pour répondre aux urgences patrimoniales de la commune.

Cette exposition revient sur leurs actions et rend hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à préserver et à transmettre ce patrimoine.

Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.

40 ans d’ ARCHEA

© François Féraud