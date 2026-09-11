Conférence flash « Entrez dans La Comédie humaine », Maison de Balzac, Paris

Informations pratiques

Conférence flash « Entrez dans La Comédie humaine » 19 et 20 septembre Maison de Balzac Paris

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Avec « Entrez dans La Comédie humaine », vous pourrez découvrir en 45 min les différentes façons de se familiariser avec cette œuvre monde, qui en nous parlant du XIXe siècle décrit notre société qui, finalement n’a pas fondamentalement changé.

Notre conférencière fera revivre pour vous des personnages hauts en couleur, attachants ou repoussants, mais terriblement humains.

Maison de Balzac 47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 0155744180 https://www.maisondebalzac.paris.fr Appartement où vécut Balzac de 1840 à 1847, partie d’une « folie » de la fin du XVIIIe siècle et témoignage du village de Passy.

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©Didier Messina – Paris Musées