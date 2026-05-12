Conférence Frontières et Passages Stade Maurice David Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Frontières et Passages

Samedi 27 juin 2026 de 9h à 17h30. Stade Maurice David 20 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Frontières et passages propose une journée de conférences autour des pratiques thérapeutiques et d’accompagnement, avec 7 professionnels réunis pour croiser leurs regards sur ce qui nous construit, nous relie et peut parfois basculer.

Frontières & passages est une journée de rencontre consacrée aux approches thérapeutiques et d’accompagnement. Elle réunit 7 intervenants issus de disciplines complémentaires pour explorer les frontières qui structurent l’expérience humaine celles de l’enfance, du désir, du lien, de l’emprise et du passage à l’acte.



À travers trois grands temps de conférence, les participants sont invités à croiser les regards entre analyse transactionnelle, psychopathologie, sophrologie, sexothérapie, thérapie de couple, coaching et psychocriminologie.



La première conférence, “les empreintes de l’enfance”, interroge la manière dont les schémas précoces continuent d’agir dans les relations et les choix d’adultes.

La deuxième conférence, “les frontières du désir”, aborde l’intimité, le lien à l’autre et ce qui se joue dans la vie sexuelle et affective.

La troisième conférence, “de l’emprise au passage à l’acte”, explore les mécanismes de la manipulation et la manière dont l’emprise peut s’installer progressivement dans les relations.



Cette journée laisse une place importante aux échanges avec les intervenants. Les temps de pause et le déjeuner partagé font partie intégrante de l’expérience, afin de favoriser le dialogue entre professionnels, étudiants, personnes concernées et curieux des questions humaines et relationnelles. .

Stade Maurice David 20 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 1 86 90 85 35 atelier@efpp.pro

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English :

Frontières et passages offers a day of conferences on therapeutic and support practices, with 7 professionals coming together to share their views on what builds us, connects us and can sometimes topple over.

L’événement Conférence Frontières et Passages Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence