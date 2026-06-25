Conférence Généalogie écrire son livre d’histoire Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Conférence Généalogie écrire son livre d’histoire

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Conférence Généalogie écrire son livre d’histoire familiale par Pauline ROYER

Nous avons tous des ancêtres dont les vies mériteraient d’être racontées, des histoires de familles partagées autour de la table de la salle à manger qui n’attendent qu’à être écrites pour ne pas être oubliées…

Et si vos ancêtres avaient vécu des histoires extraordinaires ? Parce qu’un arbre généalogique ne se résume pas qu’à une succession de noms et de dates. Derrière ces noms et ces dates se trouvent des vies, des visages, des métiers, des parcours de vie qui ne demandent qu’à revivre.

Lors de cette conférence conviviale et passionnante, partez à la découverte des méthodes pour construire votre arbre généalogique, trouver toutes les ressources nécessaires pour donner de l’âme à votre histoire familiale, avec pour finalité écrire votre livre d’histoire familiale !

Que vous soyez débutant, curieux ou passionné, cette conférence vivante et riche vous donnera des clés concrètes pour transformer un simple arbre généalogique en véritable histoire de famille.

Participation libre, une partie des dons sera reversée au Château de Jaulny pour la poursuite des rénovations.

Le Château sera ouvert comme chaque dimanche aux visites à 15h et 16h30

Taverne de l’Armoise sur place boissons et douceurs fait-maisonTout public

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Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Lecture: Genealogy: Writing Your Family History by Pauline ROYER

We all have ancestors whose lives deserve to be told, family stories shared around the dining room table that are just waiting to be written down so they won’t be forgotten?

What if your ancestors had lived through extraordinary stories? Because a family tree is more than just a list of names and dates.%Behind those names and dates lie lives, faces, professions, and life stories just waiting to be brought back to life.

During this friendly and fascinating conference, discover methods for building your family treeEalogical tree, find all the resources you need to breathe life into your family history, with the ultimate goal of writing your own family history book!

Whether you’re a beginner, simply curious, or a passionate enthusiast, this lively and informative talk will give you practical tools to transform a simple family tree into a true family history.

Admission is by donation; a portion of the proceeds will be donated to the Château de Jaulny to support ongoing renovations.

The Château will be open for tours, as it is every Sunday, at 3:00 p.m. and 4:30 p.m.

Taverne de l’Armoise on site: drinks and homemade treats

L’événement Conférence Généalogie écrire son livre d’histoire Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON