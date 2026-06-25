Dîner-spectacle A la Cour de Stanislas Château de Jaulny Jaulny
vendredi 10 juillet 2026 · Château de Jaulny · Jaulny
Informations pratiques
Jaulny
Dîner-spectacle A la Cour de Stanislas
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Dîner-spectacle baroque Une soirée à la cour de Stanislas
Le Château de Jaulny vous invite à une soirée intimiste et raffinée, entre musique baroque, histoire lorraine et gastronomie.
À l’occasion de ce dîner-spectacle, les musiciens de l’ensemble Amici Miei vous feront voyager dans l’univers musical de la cour de Stanislas, avec clavecin, chant et airs lorrains, français et italiens du XVIIIe siècle.
Pour accompagner cette parenthèse hors du temps, le chef Hugo Giroux imaginera un repas en trois services entrée, plat et dessert, servi au fil de la soirée.
Une expérience rare et immersive, où les plaisirs de la table rencontrent l’élégance de la musique ancienne, dans le cadre unique du Château de Jaulny.
Avec
Michel Cornu contre-ténor
Daniel Armand ténor
Mathias Riise clavecin
Rémi Muller baryton et direction artistique
Hugo Giroux chef cuisinier
Sur réservation uniquement Tout public
60 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
Baroque Dinner-Show? An Evening at the Court of Stanislas
The Château de Jaulny invites you to an intimate and refined evening featuring Baroque music, Lorraine history, and fine dining.
During this dinner and concert, the musicians of the “Amici Miei” ensemble will take you on a journey through the musical world of Stanislas’s court, featuring harpsichord, vocals, and Lorraine melodies, French and Italian melodies from the 18th century.
To complement this timeless experience, Chef Hugo Giroux will create a three-course meal—appetizer, main course, and dessert—served throughout the evening.
A rare and immersive experience, where the pleasures of the table meet the elegance of early music, in the unique setting of the Château de Jaulny.
Featuring:
Michel Cornu countertenor
Daniel Armand tenor
Mathias Riise harpsichord
Rémy Muller baritone and artistic director
Hugo Giroux executive chef
Reservations required
L’événement Dîner-spectacle A la Cour de Stanislas Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON
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