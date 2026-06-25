Dîner-spectacle A la Cour de Stanislas Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Dîner-spectacle A la Cour de Stanislas

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Dîner-spectacle baroque Une soirée à la cour de Stanislas

Le Château de Jaulny vous invite à une soirée intimiste et raffinée, entre musique baroque, histoire lorraine et gastronomie.

À l’occasion de ce dîner-spectacle, les musiciens de l’ensemble Amici Miei vous feront voyager dans l’univers musical de la cour de Stanislas, avec clavecin, chant et airs lorrains, français et italiens du XVIIIe siècle.

Pour accompagner cette parenthèse hors du temps, le chef Hugo Giroux imaginera un repas en trois services entrée, plat et dessert, servi au fil de la soirée.

Une expérience rare et immersive, où les plaisirs de la table rencontrent l’élégance de la musique ancienne, dans le cadre unique du Château de Jaulny.

Avec

Michel Cornu contre-ténor

Daniel Armand ténor

Mathias Riise clavecin

Rémi Muller baryton et direction artistique

Hugo Giroux chef cuisinier

Sur réservation uniquement Tout public

60 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Baroque Dinner-Show? An Evening at the Court of Stanislas

The Château de Jaulny invites you to an intimate and refined evening featuring Baroque music, Lorraine history, and fine dining.

During this dinner and concert, the musicians of the “Amici Miei” ensemble will take you on a journey through the musical world of Stanislas’s court, featuring harpsichord, vocals, and Lorraine melodies, French and Italian melodies from the 18th century.

To complement this timeless experience, Chef Hugo Giroux will create a three-course meal—appetizer, main course, and dessert—served throughout the evening.

A rare and immersive experience, where the pleasures of the table meet the elegance of early music, in the unique setting of the Château de Jaulny.

Featuring:

Michel Cornu countertenor

Daniel Armand tenor

Mathias Riise harpsichord

Rémy Muller baritone and artistic director

Hugo Giroux executive chef

Reservations required

L’événement Dîner-spectacle A la Cour de Stanislas Jaulny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PONT A MOUSSON