Informations pratiques

Sancerre

[Conference] George Sand, le parti du peuple par Jean-Claude Sandrier

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Prolongez l’émotion George Sand en conférence

Après le vernissage de l’exposition consacrée aux trois femmes d’exception de Jean-Michel Athomas , prolongez cette belle découverte avec la conférence de Jean-Claude Sandrier George Sand, le parti du peuple

Plongez dans l’univers artistique et humaniste de cette figure incontournable, à travers un regard sensible sur la féminité. Un moment d’échange, d’inspiration et de découverte à ne pas manquer ! .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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English :

Keep the Magic Alive: A Lecture on George Sand

L’événement [Conference] George Sand, le parti du peuple par Jean-Claude Sandrier Sancerre a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois