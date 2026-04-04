[Conference] George Sand, le parti du peuple par Jean-Claude Sandrier Sancerre
samedi 19 septembre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Conference] George Sand, le parti du peuple par Jean-Claude Sandrier
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Prolongez l’émotion George Sand en conférence
Après le vernissage de l’exposition consacrée aux trois femmes d’exception de Jean-Michel Athomas , prolongez cette belle découverte avec la conférence de Jean-Claude Sandrier George Sand, le parti du peuple
Plongez dans l’univers artistique et humaniste de cette figure incontournable, à travers un regard sensible sur la féminité. Un moment d’échange, d’inspiration et de découverte à ne pas manquer ! .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
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English :
Keep the Magic Alive: A Lecture on George Sand
L’événement [Conference] George Sand, le parti du peuple par Jean-Claude Sandrier Sancerre a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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