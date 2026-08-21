Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ?

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence gesticulée par Lucie Petitprez, qui explore les normes sociales du couple hétérosexuel exclusif à travers son parcours personnel, de la vision romantique à une approche féministe. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande