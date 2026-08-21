Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Le Champ Commun Augan
samedi 19 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ?
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence gesticulée par Lucie Petitprez, qui explore les normes sociales du couple hétérosexuel exclusif à travers son parcours personnel, de la vision romantique à une approche féministe. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Conférence gesticulée Comment sauver l’amour ? Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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