Conférence : « Gourmet vs gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen Âge à nos jours », Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire, Bressuire
Conférence : « Gourmet vs gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen Âge à nos jours », Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire, Bressuire samedi 19 septembre 2026.
Conférence : « Gourmet vs gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen Âge à nos jours » Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Si le mot « gourmandise » apparaît dans la langue française au XVe siècle, son histoire est bien plus ancienne puisqu’elle remonte aux premiers temps du christianisme codifiant les sept péchés capitaux. Et si le terme existe toujours de nos jours, il a connu de nettes inflexions au cours des siècles et demeure ambivalent dans la culture occidentale. Dès lors que faut-il entendre par gourmandise ? Un péché ou une qualité ? La goinfrerie et la gloutonnerie que l’Eglise et les bonnes manières réprouvent dès le Moyen Âge, l’art de la bonne chère cultivé à loisir par de distingués gourmets puis d’élitistes gastronomes ou un penchant « naturel » des enfants pour les sucreries ?
Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire Rue des Hardilliers, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0685610598 http://www.hpb.asso.fr
Si le mot « gourmandise » apparaît dans la langue française au XVe siècle, son histoire est bien plus ancienne puisqu’elle remonte aux premiers temps du christianisme codifiant les sept péchés Et si…
Gourmandise – histoire d’un péché capital de Florent Quellier ©Dunod, 2024 pour la nouvelle présentation, Malakoff
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