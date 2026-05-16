Conférence Habiter en Bretagne au début du Néolithique auditorium Terraqué Carnac

Carnac

Conférence Habiter en Bretagne au début du Néolithique

auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17 21:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Conférence le jeudi 9 juillet à 21h à l’auditorium de Terraqué. 7 €

La découverte récente d’un habitat du Néolithique ancien en Ille-et-Vilaine apporte de nouvelles données sur les modes de vie des premiers agriculteurs de Bretagne qui arrivent vers 5000 ans avant notre ère. Cette période est encore peu représentée sur la péninsule armoricaine et chaque site offre des caractéristiques propres qui montrent, au-delà d’une relative standardisation, la diversité des formes des maisons, des mobiliers et des logiques d’implantation. S’intéresser aux habitats de cette période permet de comprendre comment des populations venues de l’Est, avec des traditions techniques et une organisation sociale très abouties, vont s’établir et s’adapter à un nouveau territoire.

Accessible à tous, sans connaissance préalable, sans réservation. .

auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Conférence Habiter en Bretagne au début du Néolithique Carnac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT DE CARNAC