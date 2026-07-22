Conférence Habiter nos vies Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Habiter nos vies

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Ne cherchons-nous pas notre place toute notre vie ? Que ce soit un lieu, une maison, une famille ou une identité, les choix ou les non-choix déterminent notre existence. Parfois les autres ou les accidents de la vie décident pour nous. Des textes qui explorent les changements de vie radicaux ainsi que la grande question de trouver sa place et sa maison.

Florence Chataignier Fuir la lumière (Le Cherche Midi) Chloé Cruchaudet Home sweet home (Futuropolis) Jean-Pierre Montal La peau neuve (Séguier) Émilie de Turckheim Fanny à la folie (JC Lattès)

Dans le cadre du Livre sur la Place.Tout public

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Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Don’t we spend our whole lives searching for our place? Whether it’s a place, a home, a family, or an identity, the choices—or lack thereof—we make shape our existence. Sometimes others or life’s twists and turns decide for us. Stories that explore radical life changes as well as the big question of finding one’s place and home.%A0%A0

Florence Chataignier *Fuir la lumière* (Le Cherche Midi) Chloé Cruchaudet *Home Sweet Home* (Futuropolis)%A0Jean-Pierre Montal *La peau neuve* (Séguiers)%A0Émilie de Turckheim *Fanny à la folie* (JC Lattés)

As part of the “Livre sur la Place” event.

L’événement Conférence Habiter nos vies Nancy a été mis à jour le 2026-08-22 par DESTINATION NANCY