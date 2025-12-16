Conférence Heinz Berggruen, un marchand et sa collection Une passion pour Paul Klee Espace Simone Veil Limoges

Conférence Heinz Berggruen, un marchand et sa collection Une passion pour Paul Klee

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Heinz Berggruen, un marchand et sa collection Une passion pour Paul Klee avec la présence de l’historien de l’Art Guillaume Fabius.

Réservations conseillées. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 contact@amilim.fr

English : Conférence Heinz Berggruen, un marchand et sa collection Une passion pour Paul Klee

L’événement Conférence Heinz Berggruen, un marchand et sa collection Une passion pour Paul Klee Limoges a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Limoges Métropole