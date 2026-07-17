Conférence histoire de l’art : l’étincelle d’un catalan « MIRO », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Conférence histoire de l’art : l’étincelle d’un catalan « MIRO » Mardi 22 septembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T19:00:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T19:00:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Miro, ce fils d’horloger catalan du XXème siècle, féru de dessin, peintre, sculpteur, tapissier, céramiste nous étonne encore aujourd’hui par son langage faussement enfantin ! Cet artiste-poète constitue une figure centrale et originale par son utilisation innovante de lignes, de formes naturelles et de couleurs : principe fondamental de l’art surréaliste, c’est-à-dire réaliser des œuvres qui libèrent le potentiel créatif de notre précieux réservoir d’images, l’imaginaire.

Conférence animée par Isabelle Lefebvre, Conférencière et historienne de l’Art

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Plongez dans l’univers de l’art à travers les conférences : un voyage au cœur des mouvements, des oeuvres et des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire artistique. Découvertes garanties !