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Conférence histoire de l’art : l’étincelle d’un catalan « MIRO », L’Atelier Media, Carvin

mardi 22 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Conférence histoire de l’art : l’étincelle d’un catalan « MIRO », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Sur réservation

Conférence histoire de l’art : l’étincelle d’un catalan « MIRO » Mardi 22 septembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T19:00:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T19:00:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Miro, ce fils d’horloger catalan du XXème siècle, féru de dessin, peintre, sculpteur, tapissier, céramiste nous étonne encore aujourd’hui par son langage faussement enfantin ! Cet artiste-poète constitue une figure centrale et originale par son utilisation innovante de lignes, de formes naturelles et de couleurs : principe fondamental de l’art surréaliste, c’est-à-dire réaliser des œuvres qui libèrent le potentiel créatif de notre précieux réservoir d’images, l’imaginaire.
Conférence animée par Isabelle Lefebvre, Conférencière et historienne de l’Art

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Plongez dans l’univers de l’art à travers les conférences : un voyage au cœur des mouvements, des oeuvres et des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire artistique. Découvertes garanties !

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