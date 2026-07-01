Conférence histoire de l’art : Rodin, un titan de la sculpture, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Conférence histoire de l’art : Rodin, un titan de la sculpture Mardi 17 novembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:30:00+01:00

On s’accorde à voir en ce sculpteur, dessinateur (1840-1917) l’artiste le plus remarquable de la charnière de la fin du XIX e siècle et du début du XXème siècle. Inspiré par l’art gothique, Michel-Ange et sa puissance artistique , il bâtit une oeuvre colossale, entre Romantisme , Impressionnisme voire Expressionnisme et nous invite à voir le modelé d’une lutte constante entre forme et lumière. Nous découvrirons La magistrale « Porte de l’Enfer » inspirée du poète italien Dante, « Le Baiser », son Balzac. A travers la sensualité, l’érotisme mais aussi la douleur, ce titan moderne fait exception.

Conférence animée par Isabelle Lefebvre, Conférencière et historienne de l’Art

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ateliermediacarvin »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Plongez dans l’univers de l’art à travers les conférences : un voyage au cœur des mouvements, des oeuvres et des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire artistique. Découvertes garanties ! Conférence