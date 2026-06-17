Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours Rue du Trélus Digne-les-Bains
Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours Rue du Trélus Digne-les-Bains mardi 8 décembre 2026.
Digne-les-Bains
Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours
Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 18:00:00
fin : 2026-12-08 19:30:00
Date(s) :
2026-12-08
Cette conférence vous propose de découvrir, en images, l’histoire des prisons, de la révolution française à nos jours.
Conférence par Jean-François Alonzo, historien sur les prisons et ancien personnel pénitentiaire.
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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr
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English : Conference History of prisons from 1789 to today
This conference allows you to discover, through images, the history of prisons, from the French Revolution to today.
Conference led by Jean-François Alonzo, prison historian and former penitentiary personnel.
L’événement Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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