Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours Rue du Trélus Digne-les-Bains mardi 8 décembre 2026.

Digne-les-Bains

Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 18:00:00

fin : 2026-12-08 19:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Cette conférence vous propose de découvrir, en images, l’histoire des prisons, de la révolution française à nos jours.

Conférence par Jean-François Alonzo, historien sur les prisons et ancien personnel pénitentiaire.

.

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conference History of prisons from 1789 to today

This conference allows you to discover, through images, the history of prisons, from the French Revolution to today.

Conference led by Jean-François Alonzo, prison historian and former penitentiary personnel.

L’événement Conférence Histoire des prisons de 1789 à nos jours Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains